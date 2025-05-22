EFE: в Портнова выстрелили как минимум девять раз

Убийца экс-советника бывшего главы Украины Виктора Януковича Андрея Портнова произвёл не менее девяти выстрелов. Об этом сообщило издание EFE.

По словам журналистов, национальная полиция Испании ищет троих подозреваемых в убийстве, которым удалось скрыться.

«Одним из них был стрелок, который произвёл не менее девяти выстрелов и скрылся с двумя сообщниками», — указали в материале.

По данным издания, именно девять гильз обнаружили на месте происшествия. Однако сколько точно Портнов получил ранений пока неизвестно.

Об убийстве бывшего советника Януковича стало известно накануне. Экс-советник украинского генерального прокурора Андрей Телиженко отмечал, что расстрел Портнова — это попытка украинских властей замести следы.

Бывший депутат Рады Олег Царёв заявил, что Портнова могли убить из-за его влияния.