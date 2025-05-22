Аэропорт Домодедово возобновил обслуживание рейсов

Временные ограничения на работу московского аэропорта Домодедово сняты, сообщила Росавиация.

"В аэропорту Домодедово в 11:02 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

Сегодня Домодедово трижды приостанавливали прием и выпуск самолетов. Также вводились ограничения на прием и выпуск самолетов во Внуково, Шереметьево и Жуковском. В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Тамбова и Калуги.