Арестован мэр Новочеркасска

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Избрать Лысенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля 2025 года включительно», — огласил вердикт судья.

Лысенко задержали 13 мая. По данным регионального управления Следственного комитета, в 2024 году чиновник с помощью подчиненного получил взятку от застройщика. Речь идет о земельном участке и строительстве жилого дома на нем. Общая стоимость имущества и услуг превышает 8 млн рублей. Однако изданию «161» источники в правительстве Ростовской области рассказали, что Лысенко вымогал взятку в 20 млн рублей.

Позднее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у главы городской администрации Юрия Лысенко.