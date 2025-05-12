Комику Останину продлили арест

Мещанский районный суд Москвы принял решение о продлении ареста комику Артемию Останину. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, таким образом суд удовлетворил требование следствия.

«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в суде.

Напомним, что Останин был обвинен в разжигании ненависти к участникам СВО. 19 марта он был арестован. После этого Останкин попытался обжаловать это решение, но в суде ему отказали. При этом следствие настаивает на его содержании в СИЗО.