Названа причина смерти девушки около бара в Перми

Министерство территориальной безопасности Пермского края назвало причину смерти девушки, чье тело нашли у бара в Перми. Об этом сообщает «Ура.ру».

Согласно информации ведомства, причиной смерти стал несчастный случай. При этом министерство уточнило, что на теле не нашли признаков насильственных повреждений, хотя смерть наступила в результате колотого ранения туловища — труп девушки нашли на кольях забора.

«Информация о насильственных действиях не подтверждается. Выводы о совершении преступления лицами, в том числе иностранных государств, не соответствуют действительности. Предварительная версия — несчастный случай», — заявили в министерстве.

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