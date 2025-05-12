Названа причина смерти девушки около бара в Перми
Министерство территориальной безопасности Пермского края назвало причину смерти девушки, чье тело нашли у бара в Перми. Об этом сообщает «Ура.ру».
Согласно информации ведомства, причиной смерти стал несчастный случай. При этом министерство уточнило, что на теле не нашли признаков насильственных повреждений, хотя смерть наступила в результате колотого ранения туловища — труп девушки нашли на кольях забора.
«Информация о насильственных действиях не подтверждается. Выводы о совершении преступления лицами, в том числе иностранных государств, не соответствуют действительности. Предварительная версия — несчастный случай», — заявили в министерстве.
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