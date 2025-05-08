Жители Тюмени сообщили о взрывах в ночь на 8 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

По данным местных источников, взрыв произошел на Велижанском тракте.

«‎Он был небольшой мощности, но оставил после себя небольшую воронку», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев по инциденту на данный момент нет.

До этого департамент ГОЧСиПБ Москвы опроверг данные о взрыве на электроподстанции на западе Москвы в районе Солнцево.

В ночь на 5 мая взрыв с последующим возгоранием произошел в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Причиной послужила утечка газа.

Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров. По разным данным, в результате взрыва пострадали от пяти до 18 человек. На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.