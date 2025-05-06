В Нягани произошло аварийное отключение ГРЭС

На Няганской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе произошло аварийное отключение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение «Форвард энерго».

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Отмечается, что отключение произошло без внешнего воздействия. При этом, перебоев в подаче электричества для Нягани не ожидается. В данный момент «Форвард энерго» выясняет причину аварии.

«Произошло аварийное отключение без внешнего воздействия. В течение нескольких часов работа оборудования на станции будет полностью восстановлена. Никаких последствий для города не было и нет, перебоев в электроснабжении также нет», — сообщили в компании.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло на юге Крыма.