В городе Европы при загадочных обстоятельствах пропал британский турист

В Амстердаме прямо перед вылетом при загадочных остоятельствах пропал турист из Британии. Об этом пишет издание Daily Mail.

© unsplash

Вместе с друзьями 34-летний Райан Джонс прибыл в аэропорт, но обнаружил, что забыл паспорт. От группы приятелей мужчина ненадолго отошел, после чего связь с ним пропала.

Полиция начала поиски британца. В ориентировке мужчину описывают как человека крупного телосложения ростом 1,9 метра. У него есть татуировка на правом предплечье.

Ранее сообщалось, что британский турист в панике сбежал из Турции в Грецию, раскритиковав курорт.