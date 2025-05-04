Сильный пожар произошел в Химках

В подмосковных Химках произошел крупный пожар. О возгорании в воскресенье, 4 мая, с места событий сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

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Предположительно пожар начался по адресу: улица Опанасенко, 14 и 14А. В результате значительную часть района заволокло дымом. По предварительным данным, в этом районе загорелся частный дом.

В Химках произошел крупный пожар

Другой пожар произошел 1 мая, когда на Старопотаповской улице в районе Южное Бутово загорелись два частных дома. Кроме того, 29 апреля возгорание произошло на 17-м этаже жилого дома в Борисовском проезде. Хозяйка выбралась из квартиры самостоятельно, пожарные ликвидировали горение.