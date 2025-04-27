В американском штате произошла перестрелка

В США произошла перестрелка в городе Миртл-Бич (Южная Каролина), сообщает местный телеканал WMFB. Власти и полиция подтвердили: один человек погиб, 11 получили ранения.

11 получившим ранения оказывается медицинская помощь.

Человек, в которого «стреляли во время реагирования офицера, скончался от ранений», передает телеканал.

Перестрелка произошла в ночь с субботы на воскресенье, когда правоохранители отреагировали на "беспорядочное" поведение лиц на улице.