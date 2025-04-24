Суд вынес приговор по делу генерала Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

Сам Попов, выступая 22 апреля с последним словом, попросил суд вынести справедливое решение по его делу.

Арестованный генерал Попов отправится на СВО

Офицер обвинялся в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с другими фигурантами, Сергеем Моисеевым и Олегом Цоковым (он погиб в зоне СВО в 2023 году) они подозревались в хищении изделий из металлопроката, которые предназначались для строительства фортификаций.