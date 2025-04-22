Названа дата оглашения приговора генералу Попову

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор по итогам рассмотрения уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

"Сегодня последнее слово Ивана Попова, а затем судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого назначено на 24 апреля в 12:00 мск", - сказал собеседник агентства.

По итогам рассмотрения уголовного дела по существу в Тамбове защита генерала попросила военный суд вынести ему оправдательный приговор. Военный прокурор настаивает на обвинительном приговоре, запросив для него 6 лет колонии, лишение звания генерал-майора и штраф в размере 800 тыс. рублей. Генерал Попов и второй фигурант дела - бизнесмен Сергей Моисеев, который со стадии предварительного следствия занимал признательную позицию, выступят 22 апреля в суде с последним словом.