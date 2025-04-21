В Домодедове две женщины подожгли поле

В подмосковном Домодедове неизвестные женщины попытались устроить природный пожар.

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Судя по кадрам в соцсетях, поджигательниц было двое. Они пришли в поле недалеко от жилого комплекса и подожгли зажигалками сухую траву. К счастью, серьезных последствий пожара удалось избежать. Зачем женщинам понадобилось устраивать такую "акцию", не сообщается.

"Материалы по этому поводу уже переданы в УВД, идет разбирательство", - заявила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Ранее сообщалось, что в Подольске отдыхающие забыли потушить мангал и случайно сожгли чужую иномарку на парковке.