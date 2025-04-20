Дочь экс-мэра Самары Тархова не признала вину в вымогательстве

Людмила Тархова, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы шестого созыва Александра Милеева, не признала свою вину. Она утверждает, что лишь пыталась вернуть деньги, который депутат задолжал ее отцу.

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В 2022 году Людмила Тархова была осуждена на семь лет лишения свободы за вымогательство крупной суммы денег. По данным суда, она требовала деньги у Милеева, чтобы предотвратить распространение компрометирующей информации. Однако сама Людмила Тархова утверждает, что лишь пыталась вернуть долг своего отца.

Милеев согласился передать деньги, но, чтобы избежать дальнейших последствий, он обратился в региональное управление ФСБ и принял участие в оперативном эксперименте. Людмила Тархова передала депутатам расписку, подтверждающую получение денег и обязательство не распространять вредоносные сведения, передает РИА Новости.

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