Школьник с молотком напал на учительницу в Люберцах

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В люберецкой школе на улице Академика Северина ученик 6 класса ударил учительницу молотком по голове на уроке математики. Об этом сообщила городская прокуратура Люберец.

Школьник с молотком напал на учительницу в Люберцах
© globallookpress.com

Нападение произошло около 12 часов в четверг, 17 апреля. После этого подросток выбежал из класса и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи оказывают ей помощь.

Прокуроры проводят проверку обеспечения безопасности в школе, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

О мотивах нападения ничего не сообщается.

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