Акула напала на россиянку на Мальдивах. Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадавшей пришлось делать экстренную операцию, которую отказалась оплачивать страховая компания.

По информации канала, туристка прилетела на отдых из Москвы. Девушка решила побывать на популярной экскурсии — сноркелинг с акулами-няньками. Отдыхающая любовалась подводным миром на глубине 2-3 метров. Она полностью соблюдала технику безопасности, однако в какой-то момент одна из хищных рыб напала на нее и укусила за кисть.

Девушка сразу же оттолкнула акулу рукой и быстро поплыла к лодке, где пострадавшую вытащили и стали оказывать первую помощь. Россиянке потребовались госпитализация: по словам девушки, ей плохо обезболили место укуса, и она чувствовала сильную боль во время операции. Страховая компания отказалась оплачивать ущерб и расходы за госпитализацию.

Туристка также рассказала, что во время сноркелинга кроме акул появилось несколько скатов, однако никого из людей не вытащили на лодку. Уже в больнице ей рассказали, что на Мальдивах было три летальных исхода за март из-за нападения этого вида рыб.