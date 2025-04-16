В Москве девочка выпала из окна школы

Ученица выпала из окна второго этажа в столичной школе №1391, она госпитализирована.

Об этом сообщила ТАСС директор школы Наталья Позднякова.

"15 апреля в школе произошел несчастный случай - одна из наших учениц получила травму после падения из окна второго этажа. Во время урока девочка быстро встала из-за парты на заднем ряду и выпрыгнула из окна, у учителя не было возможности среагировать. Мы незамедлительно вызвали скорую помощь и сообщили семье о случившемся. Девочка госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала директор.

Она отметила, что школа проводит внутреннее расследование и установит все обстоятельства произошедшего. В течение ближайших дней детям, которые присутствовали при инциденте, будет оказана квалифицированная психологическая поддержка кризисной командой Городского психолого-педагогического центра.