Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Lenta.ru

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» были признаны вменяемыми, на это указывают результаты экспертизы, сообщил адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева Олег Власов, его цитирует РИА Новости.

Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми
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«Да, они были признаны вменяемыми», — ответил Власов на соответствующий вопрос.

Кроме того, физическое состояние подсудимых также удовлетворительное, подчеркнул юрист.

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Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

Ранее стало известно, что охранники концертного зала в момент теракта не были вооружены.

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Олег Власов