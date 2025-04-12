На Кубани бездомные собаки напали на двух девочек

Следователи на Кубани возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на двух девочек в Краснодаре.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В СМИ и социальных медиа были опубликованы сведения о том, что на Уральской улице в Краснодаре на двух несовершеннолетних девочек, которые шли с занятий, напали бродячие собаки. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара СК РФ по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее собаки неоднократно бросались на людей.

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В конце февраля две домашние собаки, сорвавшись с цепи в садовом товариществе в Сочи, напали на девятилетнего ребенка, причинив ему множественные раны лица, было возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).