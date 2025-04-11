Суд в Лондоне вынес приговор экс-главе Севастополя

Мария Иванова

Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам и четырем месяцам лишения свободы по делу об обходе британских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Суд в Лондоне вынес приговор экс-главе Севастополя
© РИА Новости

По данным ТАСС, также приговор «за помощь» Овсянникову был вынесен его брату. Он получил условный срок в один год и три месяца.

Десятого апреля коллегия присяжных королевского суда лондонского района Сазерк признала Овсянникова виновным в обходе британских санкций. СМИ писали, что несколько эпизодов дела связаны с получением Овсянниковым денег от своей жены, а также использованием средств своего брата для покупки автомобиля и страховки.

Сообщалось, что брат и супруга экс-губернатора также проходили по этому делу. Прокуратура вменяла им «участие в деятельности, направленной на обход санкций Соединенного Королевства, в частности в предоставлении средств и экономических ресурсов подсанкционному лицу».

Братья Овсянниковы имеют британские паспорта, сообщало ТАСС. Ни бывший чиновник, ни его родственники не признали свою вину. Супругу экс-губернатора оправдали по всем пунктам.

Овсянников был внесен в санкционный список в 2017 году, когда Британия была членом ЕС. В 2020 году после выхода из Евросоюза британское правительство внесло его в свой отдельный список. 

В феврале 2023 года ЕС исключил Овсянникова из санкционного списка по решению суда Евросоюза. Об аналогичном решении Британии не сообщалось. В январе 2024 -го Овсянникова задержали в Лондоне по подозрению в обходе санкций, на время разбирательства его освободили под залог.

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