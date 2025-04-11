Суд в Лондоне вынес приговор экс-главе Севастополя

Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам и четырем месяцам лишения свободы по делу об обходе британских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По данным ТАСС, также приговор «за помощь» Овсянникову был вынесен его брату. Он получил условный срок в один год и три месяца.

Десятого апреля коллегия присяжных королевского суда лондонского района Сазерк признала Овсянникова виновным в обходе британских санкций. СМИ писали, что несколько эпизодов дела связаны с получением Овсянниковым денег от своей жены, а также использованием средств своего брата для покупки автомобиля и страховки.

Сообщалось, что брат и супруга экс-губернатора также проходили по этому делу. Прокуратура вменяла им «участие в деятельности, направленной на обход санкций Соединенного Королевства, в частности в предоставлении средств и экономических ресурсов подсанкционному лицу».

Братья Овсянниковы имеют британские паспорта, сообщало ТАСС. Ни бывший чиновник, ни его родственники не признали свою вину. Супругу экс-губернатора оправдали по всем пунктам.

Овсянников был внесен в санкционный список в 2017 году, когда Британия была членом ЕС. В 2020 году после выхода из Евросоюза британское правительство внесло его в свой отдельный список.

В феврале 2023 года ЕС исключил Овсянникова из санкционного списка по решению суда Евросоюза. Об аналогичном решении Британии не сообщалось. В январе 2024 -го Овсянникова задержали в Лондоне по подозрению в обходе санкций, на время разбирательства его освободили под залог.