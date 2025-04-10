Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова призвали виновным в обходе британских санкций. Об этом пишет газета The Times.

Судебный процесс начался в Лондоне 10 апреля. Чиновника задержали в столице Англии 22 января, его обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Экс-губернатор Севастополя Овсянников «заехал» в Лондон совсем неудачно. Опять в суд идет

Например, ему вменяют приобретение автомобиля за 54 тысячи фунтов и оплату обучения детей в частной школе. Кроме Овсянникова, фигурантами дела стали его жена и брат, все трое не признают себя виновными. Их также обвинили в обходе британских санкций.