Суд рассмотрит жалобу на штраф Noize MC*

Российский суд проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенного рэперу Noize MC* (Иван Алексеев*) по административной статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

По данным агентства, Московский городской суд рассмотрит жалобу на решение о штрафе 15 апреля. Жалоба была зарегистрирована 21 февраля. Из судебных документов следует, что рэпер не признал вину в дискредитации армии.

В ноябре 2022 года Минюст внес Noize MC* в список иностранных агентов. Осенью 2024-го стало известно, что в отношении рэпера составили административный протокол о дискредитации российской армии, позже ему был назначен штраф. В последние годы рэпер живет за рубежом.

По данным РИА Новости, штраф Алексеева* связан с постом от 15 августа 2024 года «в виде текста и фотоизображений тематического содержания», в котором музыкант «публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

* включен в реестр иноагентов в России.