Над российским городом раздались взрывы

Три взрыва раздались в небе над Каменск-Шахтинским Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Со слов местных, примерно в 22:00 ПВО отработала по украинским БПЛА», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед этим жители российского города слышали характерный звук.

Ранее в аэропортах Саратова и Волгограда ввели план «Ковер». Как сообщил Shot, такие меры были приняты из-за украинских беспилотников в небе. Позже временные ограничения ввели в аэропорту Ульяновска.