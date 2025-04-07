В Москве арестован экс-зампред правительства Коми

В Москве арестован бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Виноградов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток. Суд отклонил ходатайство защиты об избрании иной меры пресечения.

Ранее СМИ сообщили о следственных действиях в отношении экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.