Ремонтный поезд сошел с рельсов в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Согласно имеющейся информации, в результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали. В оперативных службах также уточнили, что поезд сошел с рельсов возле платформы Рассудово — всего опрокинулись три вагона и вагон со стрелой.

«В ходе ремонтных работ около железнодорожной платформы Рассудово произошел сход ремонтно-составного состава из шести вагонов. Три вагона вместе с вагоном со стрелой опрокинулись на бок», — заявили собеседники издания.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Чехии.