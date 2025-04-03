В Березниках загорелся трансформатор, часть города обесточена

В Березниках (Пермский край) часть горожан вечером 3 апреля лишилась света. В городе наблюдаются перебои с интернетом. По данным МЧС России, на территории загорелся один из трансформаторов, произошло частичное обрушение кровли. К решению проблемы подключились экстренные службы.

00:25 04.04.2025 Возгорание произошло на электроподстанции в районе «Соды». В 21:36 из-за технологического нарушения возник пожар, пояснил мэр города Алексей Казаченко. На месте работают пожарные расчеты. В данный момент без электричества— «Березниковский содовый завод» и «Сода-хлорат». Угрозы по отключению электроэнергии в жилом секторе нет.