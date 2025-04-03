В центре Москвы загорелся ресторан

В центре Москвы на Павелецкой площади загорелся ресторан. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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Несколько десятков человек были экстренно эвакуированы из здания. Загорелась кухня и огонь начал быстро распространяться по заведению. В этот момент внутри находилось более 80 человек.

Отмечается, что заведение под названием «Ферганское» находится в подвале, помещение быстро заволокло дымом. На месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске загорелся грузинский ресторан. В здании, в котором произошло возгорание, также находятся банкетный зал, караоке и бильярд.

30 марта стало известно, что в Вологде произошел пожар в ресторане «Огни Сухоны». По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание масла во фритюре.