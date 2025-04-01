В Бразилии женщина пыталась продать ребенка ради курсов кондитера

Мать пыталась продать младенца, чтобы оплатить курсы кондитера
Жительницу Бразилии арестовали за продажу месячного ребенка. Об этом сообщает Metropoles.
По данным издания, мать отдала другой женщине младенца, который стал бы платой за аренду жилья и курсы кондитера. В результате полицейские спасли ребенка и передали его Совету по защите детей, сотрудники нашли пострадавшему временное жилье.
Женщину тем временем арестовали вместе с еще тремя фигурантами, среди них – ее сожитель, который выступал посредником в сделке. Известно, что в этот момент мать страдала из-за послеродовой депрессии.
До этого в Дагестане 39-летняя женщина родила ребенка и сразу же продала его акушерке, которая была с ней в этот момент. За новорожденного мать получила 650 тысяч рублей, которые ей передал муж медработницы.
Несколько месяцев младенец воспитывался в чужой семье, но позже правоохранители узнали о произошедшем. Биологическая мать и «приемные» родители могут получить срок до десяти лет лишения свободы.