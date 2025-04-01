Струя пива сломала нос официанту в Уфе

21-летний официант Тимур из Уфы получил травму на работе от пива. Об этом стало известно во вторник, 1 апреля.Открывая 30-литровую бочку пива, он так сильно нажал на клапан, что струя хмельного ударила ему в лицо, сломав нос. После инцидента парень уволился и подал в суд на работодателя, требуя 1,5 миллиона рублей.Суд башкирскому любителю пенного присудил лишь 150 тысяч, передает Mash Batash.

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Ранее жительница подмосковного города Одинцово пострадала из-за бутылки пива, которая взорвалась во время открытия. Осколки попали девушке в шею и лицо. Пострадавшей пришлось обратиться в больницу, где ей наложили швы.Также член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что цены на пиво в России поднимутся на 10–15 процентов.

Помимо этого, психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев назвал признаки первой стадии пивного алкоголизма. По его словам, на первой стадии употребление кружки становится обычным ритуалом, который необходим, чтобы почувствовать расслабление.