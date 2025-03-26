В Москве задержан основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot. Официально о задержании пока не сообщалось.

Утверждается, что в офисах компании Мошковича в Москве и Белгороде проходят обыски. Бывшего сенатора в ближайшее время допросят. В каком преступлении его подозревают — в публикации не уточняется.

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Напомним, что Мошкович занимается бизнесом с 1995 года. Основал группу компаний «Русагро» в 2003 году. Организация работает в сельскохозяйственном, сахарном, мясном и масложировом бизнесе. Кроме того, Мошкович занимался строительством в Новой Москве. Являлся сенатором от Белгородской области с 2006 по 2014 год.

Так же он находится под санкциями ЕС, Великобритании и ряда других стран.