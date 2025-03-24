Раскрыты подробности о деле Буданова*

В уголовном деле в отношении начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

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В частности, в деле указаны Москва и Подмосковье, Курская и Смоленская области, а также Севастополь.

Ранее стало известно, что Буданов проходит фигурантом минимум в трех уголовных делах в России. До этого сообщалось, что МВД России переобъявило Буданова в розыск.