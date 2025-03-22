Бункер с мукой загорелся в Подмосковье

Бункер с мукой загорелся в цеху в подмосковном городе Кашира. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

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Уточняется, что пожар начался на улице Ильича и распространился на площади 920 квадратных метров.

В тушении участвовали 35 человек и 11 единиц техники. Им удалось ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Московской области зафиксировали первый лесной пожар в этом году. Он начался в Озерном участковом лесничестве и распространился почти на гектар земли.