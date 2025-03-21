Пытавшийся отравить военных РФ предстанет перед судом

Житель Белгородской области 48-летний Юрий Ярошенко, который пытался отравить военнослужащих РФ, предстанет перед судом. Уголовное дело о госизмене и подготовке теракта направлено в суд, сообщила прокуратура региона.

Ярошенко предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии с использованием ядовитых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств). "Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в период с января по март 2024 года Ярошенко инициативно установил контакт с представителями запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" и военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он по собственной инициативе передавал сведения о местах дислокации систем ПВО и маршрутах передвижения ВС РФ, а также планировал с помощью подрыва гранаты совершить теракт и отравить ядовитым веществом продукты питания, предназначенные для отправки в зону специальной военной операции.

"Преступная деятельность Ярошенко контролировалась и была пресечена в результате проводимых оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами", - отметили в ведомстве.

В начале марта сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали с поличным жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления военнослужащих РФ.