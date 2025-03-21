В Горловке при атаке БПЛА погиб человек

Мирный житель погиб в Горловке ДНР в результате атаки ВСУ, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации округа, житель погиб в результате атаки беспилотника.

"В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал мэр в Telegram-канале.

Ранее он сообщил о двух раненых в результате обстрелов, а также об атаке двух многоквартирных домов дронами ВСУ.

Управление администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало с начала суток четыре обстрела города со стороны ВСУ. Применялась 155-миллиметровая артиллерия и беспилотники.