ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»

Алиса Селезнёва

Уголовное дело заведено в связи с подрывом украинскими военными газораспределительной станции "Суджа". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

СК завел дело по факту подрыва ВСУ станции «Суджа»
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"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.

Следствием установлено, что 20 марта военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа". В результате объект получил значительные повреждения.

"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению", - заключила Петренко.