СК завел дело по факту подрыва ВСУ станции «Суджа»

Уголовное дело заведено в связи с подрывом украинскими военными газораспределительной станции "Суджа". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.

Следствием установлено, что 20 марта военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа". В результате объект получил значительные повреждения.