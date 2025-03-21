СК задержал заммэра Дубны

В Дубне заместителя главы города задержали за злоупотребление полномочиями, сообщила пресс-служба ГСУ СК региона.

Преступление было совершено, когда фигурант занимал должность генерального директора АО "Производственно-техническое объединение городского хозяйства". По версии следствия, он перечислил себе 10 процентов прибыли организации за 2021 год - 797 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. Обвиняемый на допросе свою вину признал в полном объеме. Суд отправил чиновника под домашний арест.