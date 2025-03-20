Машина, к которой прикреплен сверток с неизвестным содержимым, принадлежит сенатору Совета федераций Сергею Колбину. Информацию об этом в четверг, 20 марта, опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее у здания Законодательного собрания Севастополя обнаружили сверток под автомобилем. Место происшествия оперативно оцепили.

Во время Майдана Колбин командовал «Беркутом», всю свою деятельность осуществлял в столице Украины.

ОМОН «Беркут» обеспечивал правопорядок во время митингов в городе. Тогда около 50 солдат из Севастополя приехали в Киев в конце 2013 года, они пробыли там до 21 февраля 2014 года.

Возле Заксобрания Севастополя нашли подозрительный сверток

На данный момент Колбин является депутатом Законодательного Собрания Севастополя.

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