В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в нескольких районах Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. По данным телеканала «Новости.LIVE», взрывы были слышны в нескольких районах Киева, однако в каких — не уточняется. По предварительной информации, работает противовоздушная оборона.

Напомним, что минувшей ночью взрывы гремели в Черкассах и городе Кременчуг Полтавской области. Сирены воздушной тревоги звучали в Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Российские военные стали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Целями атаки становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.