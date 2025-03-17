Мосгорсуд оставил Лерчек под домашним арестом

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) оставили под домашним арестом. Как сообщают «Известия», соответствующее решение принял городской суд Москвы.

Защита блогера настаивала на изменении меры пресечения на запрет определенных действий или подписку о невыезде. Адвокаты утверждали, что домашний арест мешает Чекалиной общаться с близкими и матерью. Также они приводили в качестве аргумента страх Лерчек перед выходом на улицу из-за ношения браслета — из-за этого она страдает от нехватки кислорода.

На заседание Лерчек не явилась, попросив суд рассмотреть жалобу без ее участия. В результате прошение отклонили.

Напомним, что 4 октября 2024 года блогера и ее экс-супруга Артема Чекалина отправили под домашний арест. Чекалиным, а также их бизнес-партнеру было предъявлено обвинение в проведении валютных операций с представлением документов с заведомо недостоверными сведениями. По версии следствия, таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.