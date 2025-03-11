Студент за пять лет изнасиловал пятьдесят девушек

В Великобритании полицейские задержали китайского студента, который на протяжении пяти лет накачивал запрещенными веществами и насиловал девушек, сообщает Associated Press.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, на счету насильника около 50 жертв.

28-летнего гражданина КНР арестовали 6 марта после того, как полиция обнаружили у студента чудовищную коллекцию видео, где он насилует женщин.

Все жертвы были без сознания или в бреду. В доме мужчина хранил вещи со своих жертв и наркотик, который используют для усыпления жертв.

Правоохранители предполагают, что преступления студент совершил за пять лет, с 2019 по 2024 годы.

Силовикам парень сказал, что пострадавшие сами соглашались на «игру в изнасилование». Пока студента признали виновным в одиннадцати случаях сексуального насилия и других преступлениях.