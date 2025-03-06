Самолет не смог вылететь из Сочи в Ставрополь из-за проблем с двигателем

При подготовке к вылету из Сочи в Ставрополь возникла проблема с запуском двигателя самолета авиакомпании «Азимут». Инцидент произошел 6 марта 2025 года.

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В сообщении телеграм-канала Aviaincident говорится, что 6 марта 2025 года в 08:32 (мск) было получено уведомление о том, что в 07:57 после отъезда от места стоянки командир воздушного судна доложил о проблеме с запуском левого двигателя.

Технические неполадки на борту самолета, собиравшегося вылететь в Ставрополь, заметил экипаж судна. После начала движения по взлетной полосе капитан лайнера обратил внимание, что левый двигатель не запускается. В результате самолет был вынужден вернуться на место стоянки.