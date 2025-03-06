На немецком заводе прогремел взрыв

В четверг, 6 марта, на территории завода в Ганновере (Германия), принадлежащего производителю шин Continental, произошел взрыв. Об этом сообщает Focus.

На место происшествия выехали пожарные и сотрудники других экстренных служб. Они осмотрели семерых человек - некоторые из них получили легкие травмы.

HAZ сообщает о двух пострадавших, получивших легкие травмы. На снимках с места происшествия видны разбитые окна на шестом этаже здания.

Стала известна причина взрыва на крупнейшем химическом заводе в Германии

По данным полиции, на заводе взорвался котел. Ни пожарная служба, ни компания Continental пока не готовы предоставить какую-либо информацию о точной предыстории и обстоятельствах происшествия.

На заводе Continental в Ганновере производят шины для широкого спектра транспортных средств, подшипники и другие механизмы - детали для автомобильных двигателей и трансмиссий. На территории предприятия также расположено производство электронных компонентов, включая блоки управления двигателем и системы для управления трансмиссией.