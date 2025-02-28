Генералу Попову ужесточили меру пресечения

Тамбовский гарнизонный военный суд в закрытом режиме заменил обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство военного прокурора удовлетворить, избрать в отношении Попова Ивана Ивановича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Взять под стражу в зале суда", - огласил судья.

Содержаться он будет в ФКУ СИЗО-1 в Тамбовской области.

Военная прокуратура просила суд об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений условий ранее избранной меры. Среди таких нарушений отказ от прохождения медосвидетельствования, когда генерал на своей машине ехал из Тамбова в Москву после судебного процесса и был остановлен сотрудникамиГосавтоинспекции. Сегодня Попова на заседание суда доставили сотрудники ГУ ФСИН.

В суде также стало известно, что ранее суд отказал в аналогичной просьбе военной прокуратуре, не найдя законных оснований для ужесточения генералу меры пресечения.

Попов был арестован 17 мая 2024 года, но 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. С момента возбуждения уголовного дела генерал отвергал все обвинения. По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Дело в его отношении прекращено. Моисеев содержался в СИЗО, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.