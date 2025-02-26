Две хаски разорвали лицо девятилетнему мальчику в Сочи

В Сочи две собаки породы хаски напали на ребенка и разорвали ему лицо. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в поселке Лесное. Недалеко от Красной поляны две домашние собаки сорвались с цепи и набросились на ребенка. Хаски разорвали девятилетнему мальчику лицо.

Пострадавшего госпитализировали в Центр охраны материнства и детства в Сочи. Его состояние оценили как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Челябинской области агрессивная собака вцепилась в лицо ребенку. Мальчика доставили в больницу, где врачи обработали его раны и поставили укол, их теперь ребенку придется сделать еще несколько. Отмечается, что в селе уже давно бродят бездомные псы, за которыми никто не присматривает. При этом часто бывают случаи с бешенством.