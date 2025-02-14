В ХМАО задержан экс 1-й замгубернатора региона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили РИА Новости в СК РФ.

В ведомстве отметили, что уголовное дело было возбуждено на основе материалов УФСБ России по Тюменской области. Бывшему чиновнику инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

" С л е д с т в е н н ы м и о р г а н а м и СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по материалам УФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора ХМАО — Югры", - говорится в сообщении.

14 февраля в Ульяновске суд приговорил бывшего вице-губернатора Ульяновской области Игоря Эделя к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 500 млн руб. Эделя признали виновным в трех эпизодах по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Получение взятки").

Также сегодня гендиректора "Гортранса" Екатеринбурга Сергея Нугаева задержали по подозрению в получении взятки. Отмечается, что Нугаев получил деньги от коммерсанта за обслуживание автобусов.