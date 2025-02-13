Над российским городом раздались взрывы

По меньшей мере пять взрывов раздались над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Shot, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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Очевидцы сообщили, что громкие звуки прозвучали над российским городом примерно в 21:10. В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

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Также в ночь на 10 февраля ВСУ попытались атаковать Славянск-на-Кубани, расположенный в 68 километрах к северо-западу от Краснодара. Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов в воздухе.