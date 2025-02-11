В российском городе раздались взрывы

Жители Энгельса в Саратовской области сообщили о взрывах в небе над городом, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, громкие взрывы и звуки, напоминающие автоматные очереди, начали раздаваться в стороне местного аэродрома около четырех часов утра. Кроме того, как утверждают местные жители, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

В российском городе раздался взрыв

Согласно предварительной информации, уничтожено несколько воздушных целей. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.