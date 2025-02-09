В Химках в комплексе «Николаевские бани» произошел пожар. О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, на Железнодорожной улице.

На кадрах над зданием поднимаются клубы черного дыма, из окон вырываются языки пламени.

На место прибыли представители экстренных служб. Спасатели эвакуировали из комплекса 10 человек.

В МЧС отметили, что на месте работают 28 специалистов и 7 единиц техники. Площадь пожара составила 100 «квадратов».