В Самарской области прорвало нефтепровод

В Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод.

Об этом порталу 63.RU сообщило МЧС по региону.

« ‎ С о о б щ е н и е о р а з л и в е н е ф т е с о д е р ж а щ е й ж и д к о с т и ( э м у л ь с и и ) п о с т у п и л о к н а м в с у б б о т у , 8 ф е в р а л я . П л о щ а д ь з а г р я з н е н и я н а 1 3 : 3 0 в ч е р а ш н е г о д н я с о с т а в л я л а 7 0 0 к в а д р а т н ы х м е т р о в . З а г р я з н е н н ы й г р у н т в ы в е з у т н а п о л и г о н д л я х р а н е н и я и р е к у л ь т и в а ц и и з а г р я з н е н н ы х п о ч в » , — р а с с к а з а л и ж у р н а л и с т а м в в е д о м с т в е .

Уточняется, что в результате ЧП возгорания не произошло, пострадавших нет. Уже провели работы по установке временного герметизирующего устройства, нефтепровод запущен. Дальше планируют проводить вывоз и рекультивацию загрязненного грунта.

В январе вблизи Новочершилинского сельского поселения в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефти. Площадь разлива составила две тысячи квадратных метров. В Росприроднадзоре подчеркнули, что ущерб будет рассчитан АО «Транснефть — Прикамье». В компании объяснили, что инцидент произошел из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев. Всего вылилось около 8,5 кубометра нефти.