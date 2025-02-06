Беркович доставили в колонию

Режиссер Евгения Беркович, осужденная по делу об оправдании терроризма в спектакле "Финист - Ясный Сокол", этапирована в колонию ИК-3 УФСИН РФ по Костромской области. Об этом сообщают ее адвокаты.

" О н а [Евгения Беркович] на сегодняшний день находится в ИК-3 УФСИН РФ по Костромской области", - сообщили адвокаты.

8 июля прошлого года 2-й Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма. Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Они также были лишены права администрирования интернет-ресурсов на три года.

Вину подсудимые не признали. Причиной возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю.

25 декабря Апелляционный военный суд изменил приговор 2-го Западного окружного военного суда по делу об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, снизив им сроки наказания, окончательно назначив Петрийчук 5 лет 10 месяцев колонии, а Беркович - 5 лет 7 месяцев колонии.